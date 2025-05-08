شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يكرم باستور المدير الفني للفراعنة علي هامش ودية البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي تكريم المدير الفني الاسباني للفراعنة خوان كارلوس باستور علي هامش ودية الفراعنة أمام البرازيل المحدد لها الرابعة عصر اليوم الخميس بصالة حسن مصطفى.

يأتي تكريم باستور لإنتهاء مسيرته مع الفراعنة بعد تقديمه نتائج قوية بالحصول علي بطولة أفريقيا والوصول بالمنتخب إلي المركز الخامس عالميا ببطولة العالم الأخيرة .

وسوف يلتقى كلا المنتخبين المصري والبرازيلي فى المباراة الودية الثانية يوم السبت القادم فى تمام الساعة السادسة مساء على الصالة المغطاة بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

و تضم قائمة اسماء منتخبنا الوطني المصرى ، محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - ابراهيم المصرى - على زين - محمد سند - احمد عادل - اكرم يسرى - احمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هانى فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - احمد خيرى - احمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد - عمر كاستيلوا - مازن رضا - عبد العزيز ايهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.