شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يلبى دعوة حفل تنصيب أحمد طايع سفيرا جديدا لمصر بدولة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شوقى غريب المدير الفنى لفريق المريخ السودانى، المشارك فى الدورى الموريتانى، على تلبية دعوة حضور حفل تنصيب السفير أحمد طايع، سفيرا جديدا لمصر بدولة موريتانيا.

وجاء تواجد شوقى غريب فى حفل تنصيب السفير المصرى، بسبب وجوده فى دولة موريتانيا لقيادة المريخ السودانى أحد أقطاب الكرة السودانية.



شوقى غريب والسفير

وكشف شوقي غريب المدير الفني لفريق المريخ السوداني عن سعادته بعد قيادة الفريق لتحقيق الفوز الثاني له على التوالي في الدوري الموريتاني والذى يشارك فيه ناديي المريخ و الهلال السوداني في البطولة .

حقق المريخ الفوز بثنائيه نظيفه علي انتر نواكشوط ليرتفع رصيد المريخ السوداني للنقطة 42 ويتجمد رصيد انتر عند 35 وهو الفوز الثاني للمريخ تحت قيادة غريب بعد ان فاز الاسبوع الماضي علي الجمارك المويتاني.

أضاف غريب في تصريحات للصحافة الموريتانية أن الدوري الموريتاني قوي ويضم فرق كبيرة ولاعبين مميزين و أنه يطمح مع فريق المريخ للتواجد في الصدارة وبناء فريق قوي يملك بين الخبرة و الشباب وتحقيق أهداف وطموحات الجماهير.

حظي المريخ بتشجيع كبير من جماهيره بعد ان منح شوقي غريب الفرصه لعدد من الوجوه الشابه ،ووجه غريب الشكر للاعبيه الذين اجادوا وتألقوا في المباراة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني .