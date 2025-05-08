شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عماد النحاس مع الأهلى قبل مواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الأهلى، تحديا جديدا فى الثامنة مساء اليوم الخميس، عندما يواجه المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile".

أرقام عماد النحاس مع الأهلى

يدخل عماد النحاس مباراته الثالثة على رأس القيادة الفنية للنادى الأهلى، حيث نجح في أول مباراتين له مع المارد الأحمر، بعدما فاز على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم اكتسح فريق حرس الحدود بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، ويلتقى اليوم مع المصرى أحد أقوى المنافسين في المجموعة.

سجل فريق الأهلى تحت قيادة عماد النحاس 8 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة، وقدم أداء مميزا خلال المباراتين.

ويمنى عماد النحاس الفنس بتحقيق الفوز الثالث على التوالي وحصد النقطة التاسعة وقيادة الفريق إلى صدارة الدورى بشكل مؤقت في انتظار مباراة بيراميدز والبنك الأهلى.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى

ومن المتوقع أن يدخل الأهلى بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، مروان عطية وعمرو السولية وأشرف بن شرقى وطاهر محمد طاهر في الوسط، الفلسطينى وسام أبو على في الهجوم.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.