شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى فى الدورى قبل لقاء المصرى البورسعيدى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يواجه فريق المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile".



أرقام الاهلى

أرقام الأهلى فى الدورى قبل لقاء المصرى

يحتل فريق الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة قبل هذا اللقاء، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلى يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصرى يأمل فى استكمال مشواره الجيد بدورى الأضواء والشهرة هذا الموسم.

واحتدمت المنافسة بين الأهلى وبيراميدز على لقب البطولة، فى ظل نظام استثنائى أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدى، وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بينهما فى خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدورى المصرى، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلى أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة، انتظاراً لقرار لجنة التظلمات بإتحاد الكرة اليوم الخميس لحسم موقف خصم ثلاثة نقاط جديدة من المارد الأحمر فى أزمة مباراة القمة والتى رفض الاهلى خوضها بسبب عدم وجود تحكيم أجنبى.

ورغم التفوق الرقمى لبيراميدز، يعوّل الأهلى على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل فى حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.

بطولة الدورى المصرى الممتاز للموسم الحالى 2024-2025، تقام بنظام استثنائى، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دورى القسم الثانى.