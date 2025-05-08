حسم منتظر في أزمة القمة: لا تسويات ولا استثناءات.. والقرار يُحدد مصير الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - في تطور جديد حول القضايا التي تشهدها الساحة الرياضية المصرية، أكد مصدر مطلع في لجنة التظلمات أن القرار النهائي في القضية الحالية بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سيقتصر بين خيارين فقط، مشيرًا إلى أن لا مجال لما يُسمى بـ"خيار وفاقوس" في الدوري المصري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة وفقا لـموقع "تليجراف مصر"، أن القرار الذي سيصدر بشأن المخالفات التي حدثت في المباراة سيكون إما خصم نقاط إضافية من الفريق المخالف في نهاية الموسم أو عدم اتخاذ أي إجراء من الأساس، مؤكدًا أن إعادة المباراة غير مطروحة على الإطلاق في هذه الحالة.

تطبيق العدالة

وأكد المصدر أن لجنة التظلمات في الاتحاد، تسعى دائمًا إلى ضمان تطبيق العدالة في المسابقات المحلية، مشددًا على أن اللوائح هي الحاكم الوحيد لجميع القرارات التي يتم اتخاذها، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، سواء كانت تتعلق بالأندية أو الجماهير أو حتى تاريخ الأندية في المنافسات المحلية.

وقال: "لا مجال للتمييز أو الاستثناء في أي قرار يتخذ، نحن نلتزم بتطبيق اللوائح بحذافيرها"، منبهًا بأن هناك تكهنات وتصورات خاطئة قد تكون انتشرت في الفترة الأخيرة حول إمكانية وجود "استثناءات" أو "تسويات" لأندية بعينها أو لبعض المواقف الخاصة.

وأضاف المصدر: "هذه التصورات لا أساس لها من الصحة، ونؤكد أن القرارات ستكون وفقًا لما تمليه علينا اللوائح والقوانين، ولا مجال للمرونة في هذه الأمور".

في نفس السياق، أشار إلى أن التحقيقات الخاصة بالقضية لن تأخذ وقتًا طويلًا وأن لجنة التظلمات على استعداد تام للإعلان عن القرار النهائي فور الانتهاء من دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفة، سواء كانت من جانب الأندية أو الجهات المسؤولة عن تنظيم المباريات.



تداعيات القرار

ومن ناحية أخرى، يتساءل البعض عن تداعيات هذا القرار على الفرق التي قد تتأثر به، خاصة وأن نهاية الموسم تقترب، ما يجعل القرارات المتعلقة بالخصم أو العقوبات أكثر تأثيرًا على ترتيب الدوري.

وبالرغم من أن القرار لن يشمل إعادة المباريات كما تم تداوله في بعض الأوساط الإعلامية، فإن الفرق المتضررة قد تواجه تحديات كبيرة في حالة فرض خصم نقاط إضافية.

وقد يواجه بعض الفرق التي تأثرت بالقرار صعوبة في التكيف مع تأثيره على مستوى الأداء الجماعي والنتائج، خصوصًا في ظل وجود منافسات حاسمة على المراكز المتقدمة في الدوري.

بينما يرى آخرون أن القرار الصارم يعزز من نزاهة المسابقة، ويضمن عدم وجود تلاعبات أو تجاوزات قد تؤثر على مصير البطولة.

وفي الوقت الذي يستعد فيه كل فريق لإنهاء الموسم، يتطلع الجميع إلى أن يكون القرار النهائي شفافًا وعادلًا، دون تأثيرات خارجية أو محاباة لأي طرف كان. وبهذا الصدد، أكد المصدر في لجنة التظلمات أن العمل جاري على ضمان تطبيق اللوائح بشكل كامل على جميع الأندية بلا استثناء.

إن القرار المنتظر من لجنة التظلمات سيظل محط أنظار جميع الفرق والمشجعين على حد سواء، في ظل أهمية الحفاظ على نزاهة الدوري المصري ومصداقيته في كافة جوانبه.