شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى أمين زحزوح يدخل دائرة المرشحين للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دخل المغربى أمين زحزوح لاعب فريق الجيش المغربى دائرة المرشحين للانضمام إلى فريق الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تم الدخول في مفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله للتوصل إلى اتفاق بشأن الانضمام للفريق الأبيض.

وينتظر الزمالك رد اللاعب على العرض، في ظل رغبة اللاعب في الاحتراف بالدوريات الاوربية، إلا أن عرض الزمالك الجاد والمقابل المادى المعروض على اللاعب قد يغير رأى زحزوح.

ويتميز زحزوح بصغر سنه حيث بلغ 24 عاما، ويلعب في مركز الوسط المهاجم الذى يحتاج الفريق تدعيمه بلاعبين أجانب .

واستقر الزمالك على خروج أحمد الجفالى للإعارة حال التعاقد مع الصفقة السوبر التي يسعى الزمالك لها، على أن تكون إعارة الجفالى بأحد الأندية بالدورى المصرى، حال تم تعاقد الزمالك مع صفقة قوية أعلى من مستوى الجفالى، في المقابل يتم الإبقاء على الجفالى اذا استعاد مستواه سريعا في ظل الغياب خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي عانى منها بالعضلة الخلفية.