شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئين اليد يتوجه مساء من التشيك إلى كرواتيا لخوض وديتين والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه منتخب ناشئين كرة اليد فى الثامنة مساء اليوم الخميس، من التشيك إلى كرواتيا لخوض وديتين مع منتخب الأخير يومى 9 و10 مايو الجارى، استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها فى مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

فاز منتخب الناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما بقيادة المدرب طارق محروس فى ودية ثانية على التشيك منذ قليل بنتيجة 35-30 على أرض بعد الفوز أمس فى الودية الأولى بنتيجة 34-31.

وضمت قائمة منتخب الناشئين لمواجهات التشيك وكرواتيا، كلا من يوسف عبد الهادى وعمر أحمد عادل وأحمد رمضان ومحمود على وأحمد حلمى وعادل أحمد سعد وحمزة وليد المرسى ويوسف عبد الغنى وسيف الدين جلال وزياد أحمد محمد وفيراس مروان ويوسف أحمد فريد وحسين أبو العلا ويحيى نادر السيد وكريم حمدى السيد.