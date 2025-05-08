شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون ارتدوا قميص الأهلى والمصرى البورسعيدى قبل مواجهة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، تشكيل لأبرز النجوم السابقين الذين ارتدوا قميص الأهلى والمصرى البورسعيدى، قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile".

وجاء تشكيل اللاعبين الذين اختارهم حساب الرابطة كالتالى: أمير عبد الحميد في حراسة المرمى، إبراهيم حسن وسعد سمير وسمير كمونة وأحمد شديد قناوى في الدفاع، أكوتى منساه ومؤمن زكريا ومحمد شوقى في الوسط، الطظوى وحسام حسن وأحمد رؤوف في الهجوم.



لاعبون ارتدوا قميص الاهلى والمصرى

ومن المتوقع أن يدخل الأهلى بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، مروان عطية وعمرو السولية وأشرف بن شرقى وطاهر محمد طاهر في الوسط، الفلسطينى وسام أبو على في الهجوم.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.