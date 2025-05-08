شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام سيراميكا مع أيمن الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك الغياب عن مباريات الفريق، حيث يتغيب عن مباراة الفريق المقرر لها غد الجمعة، أمام سيراميكا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع سيراميكا في الخامسة من مساء غد الجمعة في الجولة الخامسة من بمرحلة الحسم بطولة الدورى الممتاز.

شيكابالا يواصل التأهيل تمهيدًا لعودته التدريجية بعد غياب منذ يناير الماضي

ومازال شيكابالا يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، على أن يقوم الجهاز الفني بإشراكه فى التدريبات بشكل تدريجى، تمهيدا للظهور مرة أخرى مع الفريق بالمباريات المتبقية.

وكانت آخر مباراة ظهر فيها شيكابالا مع الفريق أمام مودرن في كأس مصر، حيث شارك بديلا لمحمود بنتايج، وعلى مستوى الدورى كانت آخر مواجهة شارك فيها شيكابالا أمام مودرن سبورت في بطولة الدورى المصرى الممتاز 23 يناير الماضى.