شكرا لقرائتكم خبر عن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. السيناريو الأقرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعقد في الخامسة مساء اليوم اجتماع لجنة التظلمات باتحاد الكرة لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك بالدورى الممتاز، والتى لم تقم بسبب انسحاب الأهلي بداعى عدم استقدام حكام أجانب للمباراة ، وينتظر الجميع قرار لجنة التظلمات، وهناك عدة سيناريوهات منتظر تطبيقها في حالة إصدار اللجنة للقرارات اليوم وعلى رأسها :1-الأخد بقرار رابطة الأندية
السيناريو الأول وهو اعتماد لجنة التظلمات ، قرار رابطة الأندية بخصم 3 نقاط فقط من رصيد النادي الأهلي، وذلك على خلفية أزمة مباراة القمة وانسحاب الفريق الأحمر من اللقاء أمام نادي الزمالك.
السيناريو الثاني وهو خصم الـ6 نقاط بواقع 3 نقاط لمباراة الانسحاب و خصم 3 نقاط مثلهم بنهاية الموسم كما حدث مع الزمالك في الموسم المنقضي .3 – إعادة المباراة
وهو السيناريو الثالث أمام لجنة التظلمات و لكنه بناء على تصريحات العديد من القانونيين أكدوا صعوبة إعادة اللقاء ، وهو ما سيتم حسمه من قبل لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح ، بأخذ أي من القرارات.
تضم لجنة التظلمات كلا من المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم انور.
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