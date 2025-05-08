شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح المسار.. 7 أيام أمام تامر مصطفى لإعادة الإسماعيلى لسكة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل تامر مصطفى المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عدم وجود مباريات للدراويش على مدار هذا الأسبوع من أجل بدء فترة إعداد مصغرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة تفادى الهبوط فى الدورى.

وتعرض فريق الإسماعيلى لهزيمة مفاجئة أمام إنبى بهدف نظيف على استاد الإسماعيلى، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، أدت إلى تراجع الفريق إلى المركز الثامن وقبل الأخير الذى يهبط بصاحبه إلى دورى المحترفين.

ويسعى تامر مصطفى إلى استغلال هذه الفترة التي سيكون فيها الفريق راحة هذا الأسبوع، من أجل إعادة الفريق لسكة الانتصارات والعمل على حل أزمة العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق.

كما يعمل تامر مصطفى على تجهيز أحمد الشيخ بدنيا وفنيا للاستعانة به في المباريات الثلاثة القادمة، بعدما شارك بديلا لأول مرة هذا الموسم في دقائق أمام إنبى أمس.

وتنتظر فريق الإسماعيلى مواجهة نارية فاصلة ومفترق طرق أمام مودرن سبورت الخميس المقبل، يدخلها الإسماعيلى المباراة وهو فى أشد حاجة لتحقيق الفوز، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، بينما يدخل مودرن سبورت المباراة فى قمة مستواه بعدما استعاد الكثير من قوته متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد الفوز آخر مباراتين والتقدم من 12 نقطة إلى 18 نقطة، وفى حال الفوز على الدراويش يتقدم مركزا أو أكثر فى انتظار نتيجة غزل المحلة فى نفس الجولة.

الإسماعيلي ضد إنبي

حقق إنبى فوزا غاليا على الإسماعيلى بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة الخامسة لمجموعة الهبوط من دورى nile.

أحرز هدف المباراة أحمد كالوشا في الدقيقة 74 من رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء، ليحقق المارد البترولى أغلى ثلاث نقاط ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويعلو للمركز السادس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد الإسماعيلى عند 19 نقطة في المركز قبل الأخير.