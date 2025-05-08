شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، مع المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile".



الأهلى يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية

القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لحرس الحدود 9.55 مليون يورو.

ويتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الاهلى وعلى رأسها المغربى أشرف بن شرقى وإمام عاشور والفلسطينى وسام أبو على والسلوفينى جراديشار وحسين الشحات، ويغيب عن الأهلى أمام المصرى كل من يحيى عطية الله وأِشرف دارى وكريم فؤاد ورضا سليم بسبب الإصابة ومحمد عبد الله للتواجد مع منتخب مصر للشباب المشارك فى أمم أفريقيا، وطالب النحاس لاعبيه بضرورة الفوز الليلة لتصحيح مسار الفريق محلياَ ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالى.

فى المقابل، طالب التونسى أنيس بوجلبان المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب الليلة، ويتطلع بوجلبان لتحقيق فوزه الأول مع المصرى ضد ناديه السابق الاهلى الذى صنع داخل جدرانه تاريخ كبير.

تأكد غياب الجزائرى عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط المصرى عن مباراة الاهلى بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام الزمالك والتى انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

تأتى مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى ضمن أهم المحطات فى الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، ونتيجتها ستكون مؤثرة فى مشوار كل فريق نحو تحقيق أهدافه، لذا يُتوقع حضور جماهيرى كبير وأداء قوى من الطرفين.