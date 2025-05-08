شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تحاصر الأهلى قبل مواجهة المصرى الليلة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يعانى فريق الأهلى من العديد من الغيابات عندما يواجه فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فريق المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile".

غيابات الأهلى أمام المصرى

ويغيب عن الأهلى في مباراة اليوم كل من يحيى عطية الله وأشرف داري وكريم فؤاد ورضا سليم بسبب الإصابة ومحمد عبد الله للتواجد مع منتخب مصر للشباب المشارك في أمم أفريقيا.

ويتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الأهلى وعلى رأسها المغربى أشرف بن شرقى وإمام عاشور والفلسطينى وسام أبو على والسلوفينى جراديشار وحسين الشحات، وطالب النحاس لاعبيه بضرورة الفوز الليلة لتصحيح مسار الفريق محلياَ ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالى.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلى بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، مروان عطية وعمرو السولية وأشرف بن شرقى وطاهر محمد طاهر في الوسط، الفلسطينى وسام أبو على في الهجوم.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.