شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري يقترب من تدعيم الأهلي في مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربي أشرف داري مدافع الأهلي من تدعيم فريقه في مباراته أمام سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وشارك أشرف داري في جزء من مران الأهلي الأخير أمس قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة المصري مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة، ولكن فضل الجهاز الفني استبعاده من قائمة لقاء اليوم، لمنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة.

ومن المنتظر أن يتواجد أشرف داري في قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على مشاركته في المران الجماعي بشكل كامل بعد مباراة المصري وتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وتعرض أشرف داري للإصابة بشد في مباراة بتروجت في الدوري، ليخرج مصابا قبل نهاية الشوط الأول ويشارك بدلا منه ياسر إبراهيم، وغاب عن مباراة حرس الحدود الماضية، ويستمر غيابه عن مباراة المصري الليلة.