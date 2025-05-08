شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئى اليد على التشيك وديا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب الناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما بقيادة المدرب طارق محروس في ودية ثانية علي التشيك بنتيجة35-30 علي أرض الأخير استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل .

ويخوض منتخب الناشئين لكرة اليد مواجهتين مع كرواتيا يومي 9 و 10 مايو .

وضمت قائمة منتخب الناشئين لمواجهات التشيك وكرواتيا كلا من يوسف عبد الهادي وعمر أحمد عادل وأحمد رمضان ومحمود علي وأحمد حلمي وعادل أحمد سعد و حمزة وليد المرسي ويوسف عبد الغني وسيف الدين جلال و زياد أحمد محمد وفيراس مروان ويوسف أحمد فريد و حسين أبو العلا ويحيي نادر السيد وكريم حمدي السيد.