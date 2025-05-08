شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ناشئى اليد على التشيك وديا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 08 مايو 2025 01:43 م
فاز منتخب الناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما بقيادة المدرب طارق محروس في ودية ثانية علي التشيك بنتيجة35-30 علي أرض الأخير استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل .
ويخوض منتخب الناشئين لكرة اليد مواجهتين مع كرواتيا يومي 9 و 10 مايو .
وضمت قائمة منتخب الناشئين لمواجهات التشيك وكرواتيا كلا من يوسف عبد الهادي وعمر أحمد عادل وأحمد رمضان ومحمود علي وأحمد حلمي وعادل أحمد سعد و حمزة وليد المرسي ويوسف عبد الغني وسيف الدين جلال و زياد أحمد محمد وفيراس مروان ويوسف أحمد فريد و حسين أبو العلا ويحيي نادر السيد وكريم حمدي السيد.
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