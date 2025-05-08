شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يفاضل بين السولية وأفشة للمشاركة أساسيا أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل عماد النحاس المدير الفني للأهلي بين الثنائي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة للمشاركة في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر أمام المصري اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراتين الأخيرتين للأهلي تحت قيادة عماد النحاس مشاركة عمرو السولية أساسيا في وسط ملعب الأهلي بجوار مروان عطية وإمام عاشور.

ويدرس النحاس مشاركة أفشة أساسيا اليوم، من أجل منح فريقه الاستحواذ وزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر أمام المصري الليلة.

واختار عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة فريقه التى ستخوض مباراة المصري البورسعيدي، والمقرر لها اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي عودة أكرم توفيق، بينما يستمر غياب عمر كمال للإصابة، واستبعاد عمر الساعي.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد هاني - على معلول - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش.

خط الوسط: عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد نيدفيد - طاهر محمد طاهر - مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق - أحمد رضا - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: وسام أبوعلى - نيتس جراديشار.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة، بينما المصري يأتي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.