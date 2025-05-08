شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو : لاداعى للصيد في الماء العكر وتصريحاتى يتم تحريفها والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك على توضيح تصريحاته اتى خرج بها أمس، عن محاولة تشويه صورته من جانب البعض.

وكتب ميدو عبر صفحته بموقع التغريدات إكس " تويتر سابقا" :" أؤكد احترامي وتقديري لمجلس إدارة النادى والجهود التى يبذلها منذ اليوم الأول ، لم اقصد ابدا الإساءة إلى أحد منهم ، تصريحاتى يحاول البعض تحريف المقصود منها، انا وجميع محبى الزمالك المخلصين حقا فى مركب واحد للنهوض بالنادي ومواجهه التحديات ، لا داعي للصيد فى الماء العكر وليبتعد محترفى الفتن.



ميدو

وأكد أحمد حسام ميدو خلال الساعات الماضية أنه لا صحة تماما لما يتردد عن رفضه تعيين أيمن الرمادى مديرا فنيا للزمالك خلفا للبرتغالى بيسيرو.

وأضاف ميدو في تصريحات لملعب أون أنه يثق تماما في عودة الكرة الجميلة للزمالك على يد أيمن الرمادى، خاصة أن الأخير ترك بصمة مع جميع الفرق التي تولاها داخل أو خارج مصر، مضيفا أنه تواجد معه بصحبة جهازه المعاون في أول تدريب للاعبى الزمالك، مشددا أنه متأكد أن الفريق الأبيض سينهى الموسم الحالي بشكل جيد.