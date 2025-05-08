شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى.. بن شرقى وأبو على فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج فى منافسات الدورى المصرى "دورى nile".

ويتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الاهلى وعلى رأسها المغربى أشرف بن شرقى وإمام عاشور والفلسطينى وسام أبو على والسلوفينى نيجك جراديشار وحسين الشحات، ويغيب عن الأهلى أمام المصرى كل من يحيى عطية الله وأِشرف دارى وكريم فؤاد ورضا سليم بسبب الإصابة ومحمد عبد الله للتواجد مع منتخب مصر للشباب المشارك فى أمم أفريقيا، وطالب النحاس لاعبيه بضرورة الفوز الليلة لتصحيح مسار الفريق محلياَ ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالى.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى

ومن المتوقع أن يدخل الأهلى بتشكيل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا في الدفاع، مروان عطية وعمرو السولية وأشرف بن شرقى وطاهر محمد طاهر في الوسط، الفلسطينى وسام أبو على في الهجوم.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.