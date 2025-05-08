شكرا لقرائتكم خبر عن سيدورف على طاولة المرشحين لتدريب الأهلي خلفاً لمارسيل كولر والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي الأهلي ترشيحا للتعاقد مع الهولندي كلارينس سيدروف عن طريق ممدوح الساعاتي وكيل اللاعبين لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في الفترة القادمة وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية، خلفا للسويسري مارسيل كولر.

ورحب سيدروف بتدريب الأهلي وخوض تجربة تدريبية جديدة في رحلته عقب انتهاء مشواره داخل المستطيل الأخضر.

ويتولى عماد النحاس القيادة الفنية للأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.

وخاض سيدروف أكثر من تجربة تدريبية مع فرق ميلان الايطالي وديبورتيفو لاكرونيا الإسباني وشينزين الصيني و، وأخيرا منتخب الكاميرون.

وعلى مستوى الفرق التي لعب لها سيدورف نجح في تحقيق عدة ألقاب أهمها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الايطالي مرتين وكأس العالم للأندية مرة والدوري الإسباني مرة وكأس السوبر الإفريقي مرتين، ولكن لم يحقق ألقاب مع الفرق أو المنتخبات التي تولى تدريبها.

وتعد آخر تجربة تدريبية لسيدروف كانت تدريب منتخب الكاميرون في الفترة من أغسطس 2018 إلى يوليو 2019، ومن وقتها لم يتولى تدريب أي فريق أو منتخب.