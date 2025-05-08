شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى محمود بنتايج يكشف موقفه من الانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من المغربى محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن حقيقة انتقاله إلى النادى الأهلى، والرحيل عن الفريق الأبيض.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن كل ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا عن انتقاله للأهلى غير صحيح قائلا:" ليس كل ما يقال فى السوشيال ميديا صحيح خاصة فى هذا الأمر"

وأضاف المصدر أن الزمالك قام بتفعيل بند الشراء من سانت ايتان الفرنسي، بموافقة اللاعب، الذى وقع عقود جديدة مع نادي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

واختتم المصدر القريب من اللاعب أن بنتايج كل تركيزه مع الزمالك و لا يفكر في الرحيل عن الأبيض في ظل ارتباطه بعقد، ويسعى لتحقيق بطولات مع الزمالك الفترة المقبلة