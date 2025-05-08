"أن بي أيه": سلتيكس يخسر مجددا بعد التقدم بعشرين نقطة وثاندر يرد بقوة على ناغتس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : خسر بوسطن سلتيكس حامل اللقب أفضلية الملعب التي اكتسبها بحلوله ثانيا في المنطقة الشرقية خلال الموسم المنتظم، وذلك بتخلفه 0 2 أمام نيويورك نيكس في سلسلة مواجهتهما ضمن نصف نهائي "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما رد أوكلاهوما سيتي ثاندر بقوة على دنفر ناغتس وأدرك التعادل 1 1 في الغرب.

في بوسطن، بدا سلتيكس في طريقه لإدراك التعادل 1 1 في سلسلته مع نيكس حين تقدم على ضيفه بفارق 20 نقطة، في سيناريو مشابه تماما للمباراة الأولى التي خسرها على أرضه أيضا 105 108 بعد التمديد، لكنه سمح لميكال بريدجز وجايلن برونسون وزملائهما بالعودة من بعيد وحسم المواجهة في الوقت القاتل 91 90.

ولعب بريدجز الدور الرئيس في العودة من بعيد بتسجيله جميع نقاطه الـ14 في الربع الأخير، إلى جانب خطفه الكرة من جايسون تايتوم خلال محاولة الأخير منح فريقه الانتصار في الوقت القاتل، مكررا ما فعله في المباراة الأولى من أصل سبع ممكنة حين سرق الكرة من اللاعب ذاته قبل ثانية على نهاية الشوط الإضافي.

وتخلف نيكس طيلة المباراة ووصل الفارق بينه وبين حامل اللقب إلى 20 نقطة 53 73 قبل 3.12 دقيقة على نهاية الربع الثالث، لكن الفريق الذي خسر جميع مبارياته الأربع في الموسم المنتظم أمام غريمه التاريخي، لم يستسلم وعاد من بعيد حتى تقدم للمرة الأولى 87 86 بسلة لبرونسون قبل قرابة دقيقتين على النهاية.

وعاد برونسون الذي أنهى اللقاء بـ17 نقطة، ليقول كلمته في الوقت الحاسم حين سجل رميتين حرتين في آخر 12.1 ثانية بعد خطأ من جرو هوليداي، مانحا فريقه التقدم والفوز الذي بدا أقرب لسلتيكس بعد تقدمه 90 89 بسلة استعراضية من تايتوم قبل 18.1 ثانية على النهاية.

وتنتقل السلسلة الآن إلى نيويورك حيث تقام المباراة الثالثة السبت، مع إمكانية حسم المواجهة على "ماديسون سكوير غاردن" في المباراة الرابعة المقررة الإثنين.

وفي نصف نهائي الغرب وبعدما خسر المباراة الأولى على أرضه 119 121، رد ثاندر الذي كان صاحب أفضل سجل في الدوري خلال الموسم المنتظم، بقوة على ضيفه ناغتس وحسم المباراة الثانية بانتصار كاسح 149 106 بفضل 34 نقطة خلال ثلاثة أرباع من نجمه الكندي شاي غلجيوس ألكسندر.

وسجل ثاندر اسمه في تاريخ الدوري كصاحب أكبر عدد نقاط في الشوط الأول خلال الـ"بلاي أوف" بعدما أنهاه بنتيجة 87 56، متفوقا على كليفلاند كافالييرز الذي سجل 86 نقطة ضد غولدن ستايت ووريرز في المباراة الرابعة من نهائي عام 2017.

كما عادل ثاندر الرقم القياسي لعدد النقاط في شوط واحد في الـ"بلاي أوف" (إن كان الأول أو الثاني) والمسجل باسم ميلووكي باكس ضد ناغتس بالذات في 23 نيسان/أبريل 1978.

وبعدما سجل 42 نقطة في المباراة الأولى، اكتفى النجم الصربي نيكولا يوكيتش بـ17 مع 8 متابعات قبل أن يخرج بالأخطاء الستة في أواخر الربع الثالث، فيما كان راسل وستبروك الأفضل في صفوف الضيوف بـ19 نقطة.