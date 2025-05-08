شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد مصطفى شلبى أمام سيراميكا في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز، مرحلة الحسم، والتي تقام في الخامسة من مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب ،ويستعيد الزمالك جهود مصطفى شلبى لاعب الفريق خلال المباراة، بعد أن شارك في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن مباراة البنك الأهلى بسبب الآلام في عضلة السمانة.

وشارك شلبى في التدريبات الجماعية، وخاض الفقرة البدنية بشكل كامل، بجانب الجزء الخططي وتدريبات الكرة بشكل تدريجي، في إطار البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي لتجهيزه بالشكل الأمثل عقب تعافيه من الإصابة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكراً مغلقاً اليوم الخميس استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية (مجموعة البطولة)، فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويقود الفريق الكروى الأول جهاز فنى جديد بقيادة أيمن الرمادى، بعد إقالة البرتغالى جوزيه بيسيرو على خلفية تراجع نتائج الفريق الكروى فى الفترة الأخيرة، وتسببت فى خروج الفريق من الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر وتعقد فرصه فى المنافسة على لقب الدورى.