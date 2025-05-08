شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الزمالك للتصعيد بالمحكمة الرياضية الدولية فى أزمة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يتجه مسئولو نادى الزمالك إلى الشكوى فى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حال صدور قرار اليوم الخميس من لجنة التظلمات بعدم تأييد خصم 3 نقاط من النادى الأهلى فى نهاية الموسم، على خلفية انسحابه من مباراة القمة على حد وصفه.

وتجتمع لجنة التظلمات باتحاد الكرة اليوم الخميس لإعلان قراراتها النهائية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى الممتاز، ومن المقرر أن تصدر اللجنة قرارا بالتأكيد على فوز الزمالك على الأهلى فى المباراة التى تم الغاؤها لعدم حضور الفريق الأحمر، أما بخصوص الـ3 نقاط الأخرى فهو ما ستحسمه اللجنة سواء باعتماد قرارات رابطة الأندية المحترفة الأخيرة بعدم خصم نقاط جديدة من الأهلى نهاية الموسم، أو بإلغاء هذا القرار وتأكيد خصم الـ3 نقاط من الأهلى نهاية الموسم.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى جلستها الأخيرة حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلى ضمن الجولة الأولى للدور الثانى من مسابقة دورى القسم الأول لإصدار قرارها فى جلسة اليوم 8 مايو الجارى مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخى 15 و30 مارس الماضى.

كما قررت اللجنة أيضاً التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات فى هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع، وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أى أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.

فى سياق مختلف، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكراً مغلقاً اليوم الخميس استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية (مجموعة البطولة)، فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويقود الفريق الكروى الأول جهاز فنى جديد بقيادة أيمن الرمادى، غداً الجمعة أمام سيراميكا، بعد إقالة البرتغالى جوزيه بيسيرو على خلفية تراجع نتائج الفريق الكروى فى الفترة الأخيرة، وتسببت فى خروج الفريق من الكونفدرلية وكأس عاصمة مصر وتعقد فرصه فى المنافسة على لقب الدورى.