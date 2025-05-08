شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة تنزانيا فى أمم أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، تدريباته اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، استعدادا لمواجهة تنزانيا، يوم غد الجمعة فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى، فى أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 27 أبريل الماضى وحتى 18 مايو الجارى.

وخرج محمد عبدالله لاعب منتخب الشباب من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أسامة نبيه تماما، بعدما أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التى خضع لها بمعرفة الجهاز الطبى للمنتخب برئاسة الدكتور محمد أكمل إصابته بمزق فى العضلة الأمامية وتأكد غيابه لمدة 4 أسابيع مقبلة.

ويلتقى منتخب مصر للشباب فى مباراته المقبلة نظيره التنزانى فى التاسعة مساء غد الجمعة باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وحسم التعادل السلبى مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، فى المباراة التى جمعت المنتخبين السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

يحتل منتخب الشباب المركز الرابع فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل جنوب أفريقيا ثانيا بـ6 نقاط، وزامبيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل تنزانيا المجموعة بدون نقاط.