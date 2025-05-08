شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب أمام تنزانيا في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للشباب فى مباراته المقبلة نظيره التنزاني فى التاسعة مساء غد الجمعة باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

ويواصل منتخب مصر للشباب تدريباته تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

كما يدرس أسامة نبيه عودة محمد سمير للتشكيل الأساسى على حساب يوسف عبد الحفيظ، ويفاضل بين محمد زعلوك ومهند محمد لقيادة الهجوم بينما يظل موقف عمر خضر غامضا من المشاركة أساسيا أمام تنزانيا.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

يحتل منتخب الشباب المركز الرابع فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل جنوب أفريقيا ثانيا برصيد 6 نقاط، وزامبيا ثالثا بخمسة نقاط قبل جولة من نهاية دور المجموعات.