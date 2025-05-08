شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تفصل اليوم فى أزمة القمة وشكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

تحسم لجنة التظلمات باتحاد الكرة اليوم الخميس، قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى الممتاز، والتى لم تقم بسبب انسحاب الفريق بداعى عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

ويحسم مسئولو اللجنة فى اجتماع اليوم، قرارات اللجنة النهائية بشأن الأزمة بعد دراسة وفحص التظلمات المقدمة من أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن المباراة لن تُعاد كما تردد مؤخرا، موضحا أن القرارات ستصدر اليوم الخميس، ولن يتم تأجيل إعلان القرارات.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى جلستها الأخيرة حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلى ضمن الجولة الأولى للدور الثانى من مسابقة دورى القسم الأول لإصدار قرارها فى جلسة 8 مايو الجارى مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخى 15 و30 مارس الماضى.

كما قررت اللجنة أيضاً التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات فى هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع، وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أى أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.