شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكراً مغلقاً اليوم الخميس استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية (مجموعة البطولة)، فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويقود الفريق الكروى الأول جهاز فنى جديد بقيادة أيمن الرمادى، غداً الجمعة أمام سيراميكا، بعد إقالة البرتغالى جوزيه بيسيرو على خلفية تراجع نتائج الفريق الكروى فى الفترة الأخيرة، وتسببت فى خروج الفريق من الكونفدرلية وكأس عاصمة مصر وتعقد فرصه فى المنافسة على لقب الدورى.

وكان الزمالك تعادل فى أخر مباراتين ببطولة الدورى أمام المصرى البورسعيدى، و البنك الأهلى بالمباريات الحاسمة ببولة الدورى فى مرحلة التتويج بالدورى الممتاز.