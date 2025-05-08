شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى المصرى الليلة على شط الإسكندرية فى رحلة الإثارة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدى في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وكانت أخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد حرس الحدود والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف دون رد فيما تعادل المصري البورسعيدى مع الزمالك سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب البطولة، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي ، وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة، انتظاراً لقرار لجنة التظلمات بإتحاد الكرة اليوم الخميس لحسم موقف خصم ثلاثة نقاط جديدة من المارد الأحمر في أزمة مباراة القمة والتي رفض الاهلى خوضها بسبب عدم وجود تحكيم أجنبى.

ورغم التفوق الرقمي لبيراميدز، يعوّل الأهلي على خبرته الواسعة وتاريخه الطويل في حسم البطولات خلال اللحظات الحاسمة، ما يمنح الصراع طابعًا مثيرًا مع اقتراب خط النهاية.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.

ويترقب عشاق الأهلي مواصلة انتصارات المارد الأحمر الليلة في لقاء المصري تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً بعد رحيل السويسري مارسيل كولر ، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تجاوز الكبوة الأخيرة بعد وداع دوري أبطال أفريقيا لصالح صن داونز من الدور نصف النهائي.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

ويتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الاهلى وعلى رأسها المغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجك جراديشار وحسين الشحات ، ويغيب عن الأهلي أمام المصري كل من يحيى عطية الله وأِشرف داري وكريم فؤاد ورضا سليم بسبب الإصابة ومحمد عبد الله للتواجد مع منتخب مصر للشباب المشارك في أمم أفريقيا ،وطالب النحاس لاعبيه بضرورة الفوز الليلة لتصحيح مسار الفريق محلياَ ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

في المقابل ، طالب التونسى أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري البورسعيدى لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة أمام حامل اللقب الليلة ، ويتطلع بوجلبان لتحقيق فوزه الأول مع المصري ضد ناديه السابق الاهلى الذى صنع داخل جدرانه تاريخ كبير.

تأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط المصري عن مباراة الاهلى بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تأتي مباراة الأهلي والمصري البورسعيدى ضمن أهم المحطات في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ونتيجتها ستكون مؤثرة في مشوار كل فريق نحو تحقيق أهدافه، لذا يُتوقع حضور جماهيري كبير وأداء قوي من الطرفين.