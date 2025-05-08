شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب سيراميكا قبل مواجهة الزمالك في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت الإصابات فريق سيراميكا قبل مواجهته القوية أمام الزمالك، المقرر لها الخامسة مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب في الدورى المصرى "دورى nile".

وتلقى الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة على ماهر، بإصابة سعد سمير مدافع الفريق بمزق في السمانة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام بتروجت في الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب في بطولة الدورى.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها سعد سمير مدافع فريق سيراميكا، إصابته بمزق في السمانة ولم يستطع استكمال المباراة، ويحتاج سعد سمير من 4 على 6 أسابيع للتعافى من هذه الإصابة والعودة مجددا للتدريبات وهو ما يؤكد انتهاء موسمه مع الفريق.

وفى نفس السياق، تعرض إبراهيم محمد لاعب الوسط لإصابة خلال مباراة فريقه أمام بتروجت، وأثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بمزق في الضامة، التي خرج على إثرها من الملعب ولم يستطع استكمال المباراة، ويحتاج من 4 إلى 6 أسابيع للعودة مجددا للتدريبات والمباريات وهو ما يؤكد انتهاء موسمه مع سيراميكا.

وانضم الثنائى إلى قائمة المصابين في نادس سيراميكا بجانب كل من أحمد القندوسى "كسر في الساق" وعبد الرحمن بودى مزق في الضامة، عمرو قلاوة كدمة في الركبة، ومحمد كوكو التواء في الكاحل.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الزمالك فى الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر، فى خامس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.