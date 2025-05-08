شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الاتحاد السكندرى في نهائي كأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالأهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى فى نهائى بطولة كأس مصر رجال، و الذى يقام فى التاسعة و النصف مساء بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر

وكان من المقرر إقامة المباراة فى التاسعة مساء اليوم، إلا أنه تم تعديل موعد المباراة لتقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الخميس.

وتأهل الاتحاد السكندري للمباراة النهائية عقب الفوز على الزمالك، في لقاء الدور نصف النهائي بنتيجة 97/88، بينما تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على سبورتنج، في نصف النهائي الآخر بنتيجة 92/54.

ومن المقرر أن يقود المباراة النهائية، طاقم تحكيم أجنبي، يتكون من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.