شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، استعداداته لمواجهة بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء غداً الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم الدوري.

وكان طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، رفض منح لاعبيه أي راحة عقب التعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما في الدوري، نظراً لضيق الوقت قبل مواجهة بيراميدز المقبلة.

وأجرى مسؤولو نادي الزمالك، اتصالات هاتفية مع طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، وذلك لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، خلفاً للبرتغالي جوزية بيسيرو، بعد تراجع نتائج الزمالك تحت قيادته.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري والتي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق.

وكان بيراميدز سقط في فخ الهزيمة بالجولة الماضية أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيده عند النقطة 47 محتفظاً بصدارة الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويتبقى للبنك الأهلي 5 مباريات في مسابقة الدوري جاءت كالتالي:

1ـ البنك x بيراميدز يوم الجمعة 9 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً

2ـ حرس الحدود x البنك البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 مايو على ستاد الماكس الساعة 8 مساءً

3ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

4ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد ولم يتم تحديد موعد المباراة

5ـ بتروجت x البنك يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت ولم يتم تحديد موعد المباراة