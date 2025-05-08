شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. صالح سليم يقود الأهلى للتتويج بكأس مصر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 8 مايو 1953 توج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر بعد ما تفوق على غريمه التقليدى نادى الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.

تقدّم للفارس الأبيض اللاعب أحمد أبوحسين فى الدقيقة 29 وتعادل أحمد مكاوى فى الدقيقة 33 للمارد الأحمر، وأضاف المايسترو صالح سليم الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقة 38 و43 واختتم شقيقه عبد الوهاب سليم الرباعية فى الدقيقة 87 فى اللقاء الذى أداره تحكيميًا إسماعيل كاسب.

ويعد المثلث الشهير “صالح وطارق وعبدالوهاب” أضلاع عائلة سليم شرفوا الكرة المصرية والأهلاوية والمنتخبات الوطنية بانتماءاتهم إليها، أداء وسلوكا وخلقا، وانتماء غير محدود لصرح الأهلى الشامخ حيث يعتبر انتماؤهم لهذا الصرح الرياضى الكبير جزءا لا يتجزأ من حياتهم.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.