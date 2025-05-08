شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه البرازيل اليوم وديا فى الأسبوع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم الخميس، المواجهة الودية الأولى أمام منتخب البرازيل خلال الأسبوع الدولي المحدد له من 5 إلى 11 مايو الجاري، ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد ودية ثانية بعد غد السبت.

ومن المنتظر أن ينتظم الدوليون مع الأهلي والزمالك عقب وديتي البرازيل، تمهيدا لخوض السوبر الأفريقي يوم 12 مايو الجاري على صالة عبد الله الفيصل.

وحددت اللجنة المنظمة موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نصف نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد ليقام في السابعة مساء الاثنين المقبل علي صالة الملك عبد الله الفيصل. فيما يقام لقاء الترجي التونسي مع منتدي المغربي في تمام التاسعة مساء.

كما تم تحديد الرابعة والنصف عصرا يوم الإثنين موعداً للقاء سيدات يد الأهلي وجمعية الساحل التونسية في نصف نهائي السوبر الأفريقي، بينما يُقام لقاء بترو أتلتيكو وأوتوهو الكونغولي في تمام الثانية ظهرا.

وأسفرت قرعة الكؤوس الأفريقية عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع الترجي التونسي، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وإيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق الزمالك، ومنتدى المغربي، ووداد سمارة المغربي، وفاب الكاميروني، والأهلي الليبي.