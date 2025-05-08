شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدى اليوم الخميس فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المصري البورسعيدى على ستاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

كانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد حرس الحدود والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف دون رد فيما تعادل المصري البورسعيدى مع الزمالك سلبياً في أخر ظهور بالمسابقة.

1_ أخر ظهور للأهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري2_ موقف الأهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، والمصري يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

3_ مواجهات الاهلى والمصري البورسعيدى

153 مباراة جمعت الأهلى والمصرى ( 128 بالدوري+ 23 بالكأس + لقاء بالسوبر+ لقاء بكأس الرابطة)، حقق المارد الأحمر 91 فوزاً من بينها فوز اعتبارى لانسحاب المصرى من كأس الرابطة، و25 فوزاً للمصرى، فيما انتهت 37 مباراة بالتعادل.

سجل الأهلى 239 هدفاً فى شباك المصرى، من بينها 3 أهداف اعتبارية لانسحاب المصرى، فيما سجل أبناء بورسعيد 116 هدفاً، و5/0 هو أكبر فوز للأهلى على المصرى، وانتهت آخر مباراة جمعت الاهلى والمصرى بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

4_ غيابات الاهلى أمام المصري البورسعيدى

يغيب عن الأهلي أمام المصري كل من يحيى عطية الله وأِشرف داري وكريم فؤاد ورضا سليم بسبب الإصابة ومحمد عبد الله للتواجد مع منتخب مصر للشباب المشارك في أمم أفريقيا.

5_ الاهلى يتفوق على المصري البورسعيدى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لحرس الحدود 9.55 مليون يورو.