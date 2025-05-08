شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو بمشاركة 39 مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الدور التمهيدي ببطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 8 إلى 17 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وجاء جدول منافسات البطولة بمشاركة 39 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا بواقع:

15 في منافسات الرجال وهم : علي فرج ـ مصطفى عسل ـ مازن هشام ـ فارس الدسوقي ـ محمد أبو الغار ـ طارق مؤمن ـ كريم الحمامي ـ محمد الشربيني ـ عمر مسعد ـ يوسف سليمان ـ يوسف إبراهيم ـ يحيى النوساني ـ محمد زكريا ـ كريم عبد الجواد ـ علي أبو العينين.

24 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر ـ نور الشربيني ـ هانيا الحمامي ـ ملك خفاجي ـ مريم متولي ـ فيروز أبو الخير ـ هنا معتز ـ أمينة عرفي ـ هيا علي ـ سلمى الطيب ـ ندى عباس ـ نور أبو المكارم ـ نور هيكل ـ سلمى هاني ـ منه حامد ـ كنزي أيمن ـ زينة ميكيوي ـ سنا إبراهيم ـ روان العربي ـ نادين الحمامي ـ نادين شاهين ـ فريدة محمد ـ هنا رمضان ـ ناردين جرس.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفي منافسات الرجال يحمل البيروفي دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.

من جانبها، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مايو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع السادس على التوالي، وذلك بعد تقدمه إلى قمة التصنيف عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا.

وواصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ21.

كما تقدم البطل المصري الصاعد محمد زكريا مركزين ليتواجد حالياً في التصنيف الـ 18، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة برمودا المفتوحة للاسكواش.