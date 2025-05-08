الامارات | البدواوي.. «الفضول» دفعه إلى تجربة لعبة جديدة فقهر بطل التشيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل النجم جمال البدواوي انطلاقة قوية في بطولة «فزاع الدولية» للريشة الطائرة، بفوزه على بطل التشيك، بيور ميلوس، بمجموعتين دون رد (21-18 و21-2)، في مباراة جمعتهما، أول من أمس، في افتتاح البطولة المقامة في نسختها السادسة على صالة نادي شباب الأهلي حتى الأحد المقبل، وينافس على ألقابها 150 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخبات 30 دولة.

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «إن انطلاقتي القوية في (فزاع الدولية) تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها في غضون أقل من عامين على صعيد (الريشة الطائرة)، وقادتني صيف العام الماضي، بمشاركتي مع منتخب الإمارات في بطولة غرب آسيا التي أقيمت بنادي الثقة للمعاقين، إلى صعود منصات التتويج في لعبتين مختلفتين، بداية من الميدالية الذهبية مع منتخب سلة الكراسي المتحركة، وفضية منافسات (تنس الريشة)».

وأوضح البدواوي، المتوج صيف العام الماضي بذهبية بطولة غرب آسيا مع منتخب سلة الكراسي المتحركة: «دخول منافسات (الريشة الطائرة) جاء مصادفة، بعد أن دفعني حب الفضول إلى تجربة هذه اللعبة، قبل أن يشجعني المدرب، محمود تيفور، على الانخراط فيها وامتلاكي المهارات الفنية لإتقانها، وأنها قادرة على تحقيق حلمي في بلوغ المجد الأولمبي في لعبة تسجل وجودها الدائم في الدورات الأولمبية».

وأضاف: «أحرص على الالتزام بالتدريبات في اللعبتين، سواء في الفترة الصباحية التي أخصصها لتنس الريشة، أو الفترة المسائية مع منتخب سلة الكراسي المتحركة».

وأشار البدواوي إلى أن بطولة فزاع الحالية تضم العديد من اللاعبين الذين سبق له لقاؤهم في (دولية التشيك) الأخيرة، وقال: «أنافس ضمن الفئة الأعلى للكراسي المتحركة (دبليو 1)، وطموحاتي كبيرة في (فزاع الدولية) الحالية لتحسين تصنيفي الدولي الحالي البالغ 47 عالمياً، خصوصاً أن العديد من اللاعبين الموجودين من أصحاب الخبرات التي تمتد بين 15 و20 عاماً، سبق لي هزيمتهم في (دولية التشيك) الشهر الماضي، وحققت خلالها الميدالية البرونزية في بطولة سجلت مشاركة منتخبات 19 دولة».

وتابع: «ألعب بعيداً عن الضغوط، وأهدافي واضحة في استمرار جمع نقاط تصنيفية تمنحها البطولات الدولية بهدف تحسين مركزي على سلم الترتيب الدولي».

واختتم: «فور الانتهاء من مشاركتي بـ(فزاع الدولية) سأتجه مع منتخب الريشة إلى البحرين للمشاركة ببطولتها الدولية خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو الجاري، ثم التوجه إلى تايلاند للمنافسة في بطولتها الدولية خلال الفترة بين 10 و16 يونيو المقبل، في محطات تمثل خير إعداد لاستحقاق بطولة آسيا التي تستضيفها تايلاند من 17 إلى 22 يونيو المقبل، وأسعى خلالها لميداليتي القارية الأولى، رغم صعوبة المهمة بوجود كبار اللعبة على العالم وآسيا بحجم لاعبي كوريا واليابان والصين».

جمال البدواوي:

. ألعب بعيداً عن الضغوط، وأهدافي واضحة في استمرار جمع نقاط تصنيفية.

. في الصباح أتدرب على تنس الريشة، وفي المساء مع منتخب سلة الكراسي المتحركة.