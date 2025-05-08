الامارات | ميلانيتش: الوحدة سيقاتل على المركز الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوحدة، السلوفيني داركو ميلانيتش، أن «العنابي» سيقاتل من أجل الحصول على المركز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن نظرة المتابعين لمباريات الفريق تغيرت بشكل كبير في الفترة الماضية إلى الأفضل.

وقال ميلانيتش لـ«الإمارات اليوم» إنه يشعر بسعادة كبيرة لأن الوحدة يسير بشكل جيد نحو إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، موضحاً: «الفريق عاد إلى الانتصارات أخيراً في الدوري، بعدما تعادل في الجولات الأربع الماضية، أمام أندية النصر والوصل والعروبة وشباب الأهلي، ولاشك في أن الفوز على فريق كبير مثل الشارقة يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية لإنهاء الموسم بشكل جيد».

وأضاف: «كل المباريات مهمة وصعبة، ولقد لعبنا مباراة قوية أمام الشارقة، إذ إننا في الشوط الأول قدمنا مستوى جيداً وأحرزنا هدفين، ثم واصلنا أفضليتنا في الشوط الثاني وأحرزنا الهدف الثالث، إلى جانب إهدار العديد من الفرص لإضافة المزيد من الأهداف».

ورداً على سؤال حول طموحات الوحدة، وإمكانية الحصول على المركز الثاني في لائحة الترتيب، قال: «منذ ثلاثة أشهر ماضية لم أتلقَّ هذا السؤال، ما يعني أن الفريق تحسن ولعب بشكل جيد في خلال هذه الفترة، وتطور الأداء وحققنا نتائج أسهمت في أن يصبح الفريق منافساً على المركز الثاني قبل نهاية مسابقة الدوري بثلاث جولات».

وتابع: «علينا أن نواصل العمل في المباريات المتبقية في دوري أدنوك للمحترفين، وأن نُظهر في كل جولة من الدوري أننا لدينا القدرة على تحقيق نتائج جيدة، وأننا نستحق الحصول على المركز الثاني».

وأشاد المدرب السلوفيني بأداء لاعبي الوحدة أمام الشارقة، وقال: «أعتقد أنها كانت مباراة مثالية لنا مجدداً، حصلنا على ثلاث نقاط مهمة، وكان من المهم أننا لم يدخل مرمانا أهداف، إذ إننا ندافع بشكل جيد ولعبنا من أجل الفوز، وكنا الفريق الأفضل، وفي الشوط الثاني تفوقنا بشكل كبير، ولكن علينا تكرار هذا الأداء في المباريات المقبلة».

واختتم تصريحاته بقوله: «المشاركة في البطولات القارية بالموسم المقبل، هدف مهم بالنسبة للنادي، ونحن نعمل على تقديم كل ما لدينا في المباريات المقبلة، حيث إننا سنخوض مواجهات صعبة، ولكن كما ذكرت أتمنى أن نواصل اللعب بالتركيز نفسه، وسنرى ما المركز الذي سنحصل عليه في نهاية الموسم».

يذكر أن الوحدة استعاد المركز الثالث بارتفاع رصيده إلى 41 نقطة، حيث سيلعب في الجولات الثلاث المقبلة أمام أندية دبا الحصن والجزيرة والبطائح، أما الشارقة فيحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وسيلعب أمام أندية العين وخورفكان والوصل، وينافس «الإمبراطور» أيضاً على المركز الثاني، حيث يحتل حالياً المركز الرابع برصيد 40 نقطة، وسيلعب أمام أندية العروبة وبني ياس والشارقة.