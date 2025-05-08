"أن بي ايه": الإصابة تبعد كوري لمدة أسبوع

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أعلن غولدن ستايت ووريرز الأربعاء غياب نجمه ستيفن كوري لمدة أسبوع على الأقل بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، في ضربة موجعة لآمال الفريق في نصف نهائي المنطقة الغربية ضمن الادوار الاقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتعرض نجم مباراة كل النجوم 11 مرة للإصابة خلال فوز ووريرز على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 99 88 الثلاثاء، حيث خرج من الملعب وهو يعرج في الربع الثاني من المباراة الأولى في سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية الذي يُحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات.

وأعلن ووريورز في بيان أن كوري خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي صباح الأربعاء، وأكد الفحص أن الإصابة إجهاد من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ.

وأضاف "ستتم إعادة تقييم حالة كوري خلال أسبوع".

وتُقام المباراة الثانية في مينيسوتا الخميس، بينما تُقام المبارتان الثالثة والرابعة السبت والاثنين المقبلين في سان فرانسيسكو.