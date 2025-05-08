شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب صافرة الغندور الصغير مع الأهلي والمصرى قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار إلى الدولي أحمد الغندور إدارة مواجهة الأهلي أمام المصري والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى للمرحلة الأخيرة للدوري.

يعاون الغندور في إدارة اللقاء الثنائي أحمد حسام وهاني خيري مساعدين، بينما يتولى مهام الحكم الرابع محمود ناصف وثنائي الـVAR مصطفى الشهدي ومحمود أبو الرجال.

يظهر الدولي أحمد الغندور في اللقاء الثالث للأهلي هذا الموسم بعدما قاد مواجهتين للأحمر أمام غزل المحلة وسيراميكا، ونجح المارد الأحمر في الفوز بالمباراتين، بينما تعتبر مباراة الليلة هى الأولى التي يديرها الغندور لأبناء بورسعيد الموسم الحالي، وقاد الغندور الصغير للأهلي 22 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفوز في 18، بينما حسم التعادل 4 لقاءات، فيما كانت صافرة الغندور حاضرة في 15 مباراة سابقة للمصري قبل مواجهة الليلة، حقق الفريق البورسعيدى 5 فوز ومثلها تعادل وخسر 4 مباريات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 46 نقطة، ويأتي المصري في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.