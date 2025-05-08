شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الأهلي فى موقعة المصري بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يغيب أكثر من لاعب عن صفوف الأهلي قبل مباراته أمام المصري اليوم الخميس، والتي تجمعهما في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، في ظل الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.

الغيابات التي لن تدعم الأهلي أمام المصري تختلف أسباب غيابها ما بين الإصابة أو عدم الجاهزية أو لأسباب فنية، كما يغيب كل من أشرف داري ويحيى عطية الله وكريم فؤاد، للإصابة وعدم الجاهزية الطبية.

لم يتحدد موقف الثلاثي كريم الدبيس وعمر كمال ورامي ربيعة، سواء بالتواجد في القائمة التي ستسافر إلى الإسكندرية اليوم للمبيت بها والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد، وفقا لحالة اللاعبين الطبية وجاهزيتهم الفنية.

فيما قد يغيب عن الأهلي لأسباب فنية كلا من أكرم توفيق وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف وسمير محمد، فيما لم يتحدد موقف باقي اللاعبين من الغياب أو التواجد في القائمة.

على جانب آخر، جدد مسئولو النادي الأهلي، رفضهم النهائي رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية ، لكن الأهلي اشترط التفاوض بخصوص هذا العرض بعد انتهاء مشاركة الفريق في مونديال الأندية يونيو المقبل بأمريكا، والأهم أن يكون العرض المالي مُغر للغاية ولا يقل عن 6 أو 7 ملايين دولار من أجل إتمام الصفقة.

وأكد مسئولو الأهلي للمهاجم الفلسطيني أن إدارة النادي لا تمانع في عودة اللاعب إلى الدوريات الأوربية مُجدداً لكن لا بد أن يكون المقابل المالي مناسب لحجم ومكانة الأهلي واللاعب.

وارتبط اسم وسام أبو علي بعدة عروض خارجية خلال الفترة الأخيرة أبرزها من ألمانيا وتركيا وفرنسا ، وفتح اللاعب مع إدارة الأهلي هذا الملف فما كان من مسئولو القلعة الحمراء إلا التأكيد له على إنها لن تقف في طريقه طالما كان العرض مناسب للطرفين وسيتم بعد إنتهاء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي سيلعب فيها المارد الأحمر ضمن المجموعة الإولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء غداً الخميس باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

فى سياق آخر، احتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدى.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.