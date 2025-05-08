شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتمسك بآمال التأهل كأفضل ثالث فى كأس الأمم الأفريقية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تعقيد حسابات المجموعة الأولى، لا تزال آمال منتخب مصر للشباب قائمة في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، المقامة حاليًا في مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو الجاري.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراته المقبلة أمام منتخب تنزانيا، من أجل التأهل كأفضل ثالث في المجموعة الأولى، دون الحاجة لحسابات أخرى، خاصة بعد فوز منتخب المغرب على تونس، وهي النتيجة التي أعادت الأمل للفراعنة الصغار.

وبذلك، يصبح المنتخب المصري مطالبًا بتحقيق الانتصار فقط لضمان العبور إلى ربع النهائي، حيث سيواجه في حال التأهل متصدر المجموعة الثالثة.

في السياق ذاته، ضمن منتخب سيراليون التأهل عن المجموعة الأولى رغم خسارته الأخيرة، فيما لا تزال المنافسة قائمة بين منتخبي جنوب إفريقيا وزامبيا لحسم بطاقة المركز الثاني في المجموعة.

ويواصل منتخب مصر للشباب مرانه تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

يجرى الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، تعديلات على تشكيل الفراعنة الصغار فى مباراة تنزانيا يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما التى تقام فى مصر.

وهناك تعديلات اضطرارية سيجريها أسامة نبيه بسبب الإصابة مثل محمد عبد الله الذى خرج من المعسكر بعد تعرضه لمزق فى العضلة الأمامية على أن يشارك بدلا منه مؤمن شريف العائد من الإصابة فى الرأس فى المباراة الأولى أمام جنوب افريقيا.

كما يدرس أسامة نبيه عودة محمد سمير للتشكيل الأساسى على حساب يوسف عبد الحفيظ، ويفاضل بين محمد زعلوك ومهند محمد لقيادة الهجوم بينما يظل موقف عمر خضر غامضا من المشاركة أساسيا أمام تنزانيا.

ويلتقي منتخب مصر للشباب فى مباراته المقبلة نظيره التنزاني فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

يحتل منتخب الشباب المركز الرابع فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل جنوب أفريقيا ثانيا برصيد 6 نقاط، وزامبيا ثالثا بخمسة نقاط قبل جولة من نهاية دور المجموعات.