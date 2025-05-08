شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكما لمباراة الأهلي والمصرى بالدورى والشهدى للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري المقرر لها مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية التي تحدد بطل الدوري.

حكم ساحة: أحمد الغندور، حكم مساعد: أحمد حسام، حكم مساعد: هاني خيري، حكم رابع: محمود ناصف، حكم فيديو: مصطفى الشهدي، مساعد فيديو: محمود أبو الرجال.

واحتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.