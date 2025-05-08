شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفقد إبراهيم محمد لنهاية الموسم بعد إصابته بمزق فى الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة على ماهر، خبرا سيئا بانتهاء موسم إبراهيم محمد لاعب الوسط الذى تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه أمام بتروجت في الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب في بطولة الدورى.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها إبراهيم محمد إصابته بمزق في الضامة، التي خرج على إثرها من الملعب ولم يستطع استكمال المباراة، ويحتاج من 4 إلى 6 أسابيع للعودة مجددا للتدريبات والمباريات وهو ما يؤكد انتهاء موسمه مع سيراميكا.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الزمالك فى الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر، فى خامس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

وحقق فريق سيراميكا فوزا مهما على فريق بتروجت بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب فى بطولة الدورى.

أحرز محمد رضا بوبو الهدف الأول لسيراميكا فى الدقيقة 73، مستغلا خطأ من عمر صلاح حارس بتروجت الذى أخطأ فى إبعاد عرضية مازن ياسر لتجد رأسية محمد بوبو الذى وضعها فى الشباك، وأضاف محمود زلاكة الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 82 بعد تمريرة من بوبو ليضعها زلاكة بسهولة فى شباك عمر صلاح.

بهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم للمركز السادس فى ترتيب مجموعة المنافسة على اللقب، فيما بقى فريق بتروجت فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة.