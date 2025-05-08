شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: لم أعترض على تولى الرمادى القيادة الفنية للزمالك ومتفائل بتواجده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بالزمالك، أنه لا صحة تماما لما يتردد عن رفضه تعيين أيمن الرمادى مديرا فنيا للزمالك خلفا للبرتغالى بيسيرو.

وأضاف ميدو في تصريحات لملعب أون أنه يثق تماما في عودة الكرة الجميلة للزمالك على يد أيمن الرمادى، خاصة أن الأخير ترك بصمة مع جميع الفرق التي تولاها داخل أو خارج مصر، مضيفا أنه تواجد معه بصحبة جهازه المعاون في أول تدريب للاعبى الزمالك، مشددا أنه متأكد أن الفريق الأبيض سينهى الموسم الحالي بشكل جيد.

وكشف عضو لجنة التخطيط أن عقد أيمن الرمادى مع الزمالك مستمر حتى نهاية الموسم الحالي، وفى حالة تحقيق النتائج المرجوة فستكون هناك جلسة أخرى بين المدير الفني ومجلس الإدارة لتوقيع عقود جديدة.

وأضاف ميدو أن أهم ما شاهده اليوم في مران الزمالك أن أيمن الرمادى مقنع للاعبين وصاحب شخصية قوية، وهذا أمر جيد في بداية تولى أي مدير فنى مسئولية تولى القيادة الفنية لفريق الكرة.