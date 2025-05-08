الامارات | المسافري: البطائح اقترب من المنطقة الدافئة لكنه في دائرة الخطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس شركة نادي البطائح لكرة القدم، خلفان المسافري، إنه راضٍ عن أداء الفريق في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الفوز على بني ياس بهدف نظيف في الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين، والقفز إلى النقطة الـ24، يقربانه من المنطقة الدافئة، رغم أنه بلغة الأرقام لايزال في دائرة الخطر، رغم أن الفارق بينه وبين دبا الحصن، صاحب المركز قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري، اتسع إلى ثماني نقاط، واصفاً ما حدث للفريق في بداية الموسم بـ«دروس يجب التعلم منها».

وأضاف خلفان المسافري لـ«الإمارات اليوم»: «مادامت هناك نقاط في الملعب، فإن لغة الأرقام تعطي فريق دبا الحصن فرصة أن يبقى في دوري المحترفين، كون الفارق بينه وفريقنا ليس كبيراً، لذلك فإن البطائح سيقاتل من أجل البقاء وبالنسبة لي راضٍ عن الفريق وداعم له، لأنه ظل يؤدي في الملعب على أكمل صورة».

وتابع: «البطائح يملك لاعبين مميزين، ولا خوف على الفريق، وهناك تفاصيل بسيطة تعمل إدارة النادي على علاجها، فمشكلة الفريق لم تكن في جودة اللاعبين، وإنما فنية، لذلك فقد تم حل الأمر بالتعاقد مع المدرب فرهاد مجيدي».

وأوضح المسافري: «سيخوض البطائح مبارياته الثلاث المتبقية في الدوري بالصورة التي خاض بها مباراته الأخيرة أمام بني ياس، وسيقاتل في كل مباراة يلعبها، لكنّ هناك أموراً ليست بأيدينا».

ويحتل البطائح حالياً المركز الـ12 في ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، إذ خاض حتى الآن 23 مباراة، فاز في ست، وتعادل في مثلها وخسر 11 مباراة، فيما يحتل دبا الحصن المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

وسيحل البطائح ضيفاً على الجزيرة في الجولة الـ24، فيما سيواجه ضمن الجولة الـ25 نظيره العروبة (هبط رسمياً)، ويختتم مشواره في الدوري أمام الوحدة في الجولة الـ26 الأخيرة.

وقال المسافري: «على الرغم من أن بني ياس جاء إلى المباراة وهو منتشٍ بفوزه الأخير على الشارقة، إلا أن لاعبي البطائح قدموا مباراة كبيرة، وحصدوا ثلاث نقاط ثمينة، بعد أن تعاملوا مع المباراة ودافعوا عن هدفهم، وكانوا على قدر المسؤولية».

وأردف: «هذا رد على من يشككون في البطائح بأن مستواه متذبذب، لكن الفريق ثابت ومستواه جيد، وكان قد تعرض في السابق إلى ظروف، وتمكن من تجاوزها، ورغم أن الفريق عاد إلى مستواه الحقيقي، إلا أنه عاد متأخراً، وقام مجلس الإدارة ببحث أسباب تراجع الفريق في بداية الموسم، وعمل على حلها بتغيير الجهاز الفني».

ووعد المسافري بظهور فريق البطائح في الموسم المقبل بشكل أفضل، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به جمهور النادي في دعم الفريق منذ بداية الموسم.

وختم: «المنافسة من أجل البقاء بين أكثر من فريق هذا الموسم يعني أن الدوري قوي، وذلك يتطلب من الفرق أن تكون في كامل الاستعداد والجاهزية».

. مشكلة الفريق لم تكن في جودة اللاعبين، بل فنية وتم علاجها.