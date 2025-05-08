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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية، اليوم، الأربعاء 7 - 5 - 2025، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار أبرزها، إنبى يهزم الإسماعيلى بهدف كالوشا ويهرب من منطقة الهبوط مؤقتا.

إنبى يهزم الإسماعيلى بهدف كالوشا ويهرب من منطقة الهبوط مؤقتا

حقق إنبى فوزا غاليا على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الخامسة لمجموعة الهبوط من دورى نايل .

الزمالك يعلن عن فسخ التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

معلول ينافس كوكا على قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام المصري غداً

دخل التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي في منافسة مع أحمد نبيل كوكا، على قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر أمام المصري غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

استبعاد دونيس من المرشحين لتدريب الأهلي بسبب التدريب في تل أبيب

خرج اليوناني جيورجيس دونيس المدير الفني الحالي لفريق الخليج السعودي من دائرة المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأحمر في الفترة القادمة، خلفا للسويسري مارسيل كولر.

تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن التعاقد مع الرمادى مديرا فنيا للفريق

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

هيليو سوزا يطلب 2.5 مليون دولار لتدريب الأهلي خلفاً لـ كولر

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني السابق لمنتخب البحرين ونادي قطر القطري.

مودرن سبورت يهزم الجونة بهدف نظيف فى الدورى

فاز فريق مودرن سبورت على الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أزمة مباراة القمة.. قرارات لجنة التظلمات تحسم شكل صراع الدورى

يترقب أندية الأهلى وبيراميدز والزمالك، قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة اجتماعها، غدا الخميس، لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة.

منتخب شباب اليد يتأهل لمواجهة قطر في قبل نهائي البطولة العربية بالكويت

تأهل منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفني مجدى أبو المجد إلي نصف نهائي كأس العرب المقام بالكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 مايو الجاري ، لمواجهة قطر بعد غدا الجمعة .

أيمن الرمادى يحاضر لاعبى الزمالك استعداداً لمواجهة سيراميكا

ألقى أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء.

الأهلي يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية.. ويبحث التعاون قبل المشاركة في مونديال الأندية

استقبل النادي الأهلى اليوم وفدًا من السفارة الأمريكية ترأسه روبين هاروتينيان، الوزير المفوض لشؤون الدبلوماسية العامة بسفارة الولايات المتحدة.