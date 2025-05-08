شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض مرانه الرئيسى استعدادا للقاء تنزانيا بأمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر للشباب مرانا قويا اليوم الأربعاء، تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

ويجرى الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، تعديلات على تشكيل الفراعنة الصغار فى مباراة تنزانيا يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما التى تقام فى مصر.

ويلتقى منتخب مصر للشباب فى مباراته المقبلة نظيره التنزاني فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

يحتل منتخب الشباب المركز الرابع فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل جنوب أفريقيا ثانيا برصيد 6 نقاط، وزامبيا ثالثا بخمسة نقاط قبل جولة من نهاية دور المجموعات.



مران منتخب الشباب



مران منتخب الشباب



مران منتخب الشباب