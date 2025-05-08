شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز الفني لمنتخب الجودو: بدأنا من البطولة الأفريقية وأمامنا مستقبل واعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام مصباح، رئيس الجهاز الفني لمنتخب مصر للجودو، أن توليه المسؤولية منذ ثلاثة أشهر فقط لم يكن عائقًا أمام تحقيق انطلاقة إيجابية، مشيرًا إلى أن العمل يسير بخطوات مدروسة بدأت من المشاركة في البطولة الأفريقية، مع الإعداد لمراحل أكثر أهمية في المستقبل.

وأوضح هشام مصباح، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، أن الجهاز الفني الحالي يتميز بتكوينه من عناصر جميعهم مارسوا الجودو ووصلوا إلى مستويات متقدمة، وهو ما يعزز فرص النجاح ويمنح الفريق طاقة إضافية من الخبرة والتجربة.

وأضاف هشام مصباح، أن جميع أعضاء الاتحاد المصري للجودو لديهم خلفيات قوية في اللعبة، وهو ما يمنح المنظومة استقرارًا وخبرة عملية حقيقية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بالكامل يضم أبطالًا سابقين في القارة الأفريقية، ما يجعل روح التحدي والانتصار حاضرة بقوة داخل الفريق.

وتابع: "بالتأكيد على أن النجاحات قادمة لا محالة، لكنها ستكون تدريجية، معتمدين على التخطيط المستمر والعمل الجاد من أجل إعادة الجودو المصري إلى مكانته المستحقة على الساحة الدولية".