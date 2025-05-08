شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجودو: تعاون المدربين واللاعبين سرّ الإنجاز.. والميدالية رمز تعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، إن الإنجاز الذي تحقق في بطولة أفريقيا الأخيرة يعكس الجهد الجماعي المبذول من قبل الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن التعاون بينهم كان سببًا رئيسيًا في حصد الميداليات ورفع راية مصر.

وأشار مطيع، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" مع الاعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، إلى أن الميدالية قد تكون مطلية فقط بالذهب، لكنها بالنسبة للاعبين تساوي أضعاف قيمتها المادية، لما تمثله من تعب وعرق وتحقيق لحلم طال انتظاره، واصفًا إياها بأنها "أغلى من الذهب الخالص"، كاشفًا عن واقعة طريفة شهدتها البطولة، حيث تم سرقة إحدى الميداليات الذهبية من أحد اللاعبين ظنًا بأنها مصنوعة من ذهب خام يمكن بيعه، في مشهد يعكس مدى قيمة هذه الجوائز في أعين المشاركين.

وتابع: النهائي الوحيد الذي جمع لاعبين من نفس الدولة كان نهائيًا مصريًا خالصًا، انتهى بتتويج أحدهم بالميدالية الذهبية والآخر بالفضية، وهو ما يؤكد مدى قوة وتطور الجودو المصري على مستوى القارة، منوهًا بأن اللاعبين المصريين يتمتعون حاليًا بتصنيف عالمي مميز.

