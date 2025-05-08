شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الجودو عبد الله فهمي: تحديت الإصابة وحققت الذهب والانتصار طعمه مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البطل المصري عبدالله فهمي، تفاصيل تحقيقه إنجازًا بفوزه بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو وزن 100 كيلو، مؤكدا أن هذه كانت أول مشاركة له في الدرجة الأولى، وذلك بعد عودته من الإصابة، ليؤكد قدرته على التحدي والتفوق رغم الظروف الصعبة.

وأوضح البطل عبد الله فهمي، خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر شاشة ON، أن الحفاظ على اللقب وتحقيق الانتصارات له طعم مختلف، مشيرًا إلى أن مباراة النهائي كانت قوية جدًا.

وتابع: "في المباراة النهائية واجهت زميلي في المنتخب عمر الرملي، صاحب الميدالية الفضية"، موضحًا أن هذا اللقاء كان لقاء احترامي ورياضي من الطراز الأول، لكونه النهائي الوحيد الذي جمع بين لاعبين من المنتخب المصري، وهو ما يعكس قوة الجودو المصري وقدرة لاعبيه على حصد البطولات.

